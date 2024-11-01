Стала известна программа проведения фестиваля «Спортсмены будущего»

11:49, 01 ноября 2024, ПАИ

Стала известна программа спортивного фестиваля «Спортсмены будущего», который пройдёт в Псковской области 2 ноября. Об этом ПАИ сообщили организаторы соревнований.

В рамках фестиваля пройдут соревнования в девяти дисциплинах: CS2, Dota 2, фиджитал-баскетбол, фиджитал-футбол, лазерный бой, Just Dance (ритм симулятор), DCL – The Game (виртуальный симулятор гонок дронов), спортивное программирование и интерактивный футбол.

Вчера, 31 ноября, завершились все отборочные состязания. Победители северного и южного этапов отбора прошли напрямую в финальную часть.

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