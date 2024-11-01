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Общество

«Большой этнографический диктант» стартовал в Псковской области

IX Международная просветительская акция «Большой этнографический диктант» стартовала в Пскове сегодня, 1 ноября, сообщили ПАИ организаторы.

Скриншот с сайта «Большого этнографического диктанта»

Задания диктанта состоят из 20 общефедеральных вопросов для участников до 16 лет и 30 – для участников от 16 лет, включающих в себя 20 вопросов общефедеральной части и 10 уникальных для каждого субъекта России. Общая сумма баллов за диктант – 100. Максимальное время выполнения заданий – 45 минут. Задания доступны на официальном сайте.

Этнографический диктант проходит с 2016 года. В первый год проведения акция собрала около 90 тысяч участников, а в 2023 году – почти 3,5 миллиона человек.

Акция «Большой этнографический диктант» – просветительский проект, который знакомит с культурой народов, проживающих в России, а также позволяет оценить общий уровень этнокультурной грамотности. Акция организована с целью привлечь внимание широкой общественности к вопросам межнационального мира и согласия. Организатором всероссийской акции выступает Федеральное агентство по делам национальностей.

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