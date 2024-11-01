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Культура

Четыре органных концерта пройдут в Пскове в ноябре

Четыре концерта органной музыки пройдут в ноябре в храме Пресвятой Троицы Римско-католической церкви в Пскове, сообщили ПАИ организаторы.

Четыре концерта органной музыки пройдут в Пскове в ноябре. Фото предоставили организаторы

Первый из них под названием «Бах и органные миры» состоится 3 ноября в 17:00. В нём выступит московская органистка Мария Макаренко. Второй органный концерт под названием «Многоликий орган» пройдёт 10 ноября в 17:00. Для гостей выступит виртуозный органист из Гатчины Николай Бронзов.

Третий концерт ансамблевой музыки из цикла «От гениев барокко до планеты Пьяццоллы» состоится 17 ноября в 17:00. В нём выступят петербуржские музыканты: органистка Виталия Котова, скрипач Илья Лиховидов и виолончелистка Татьяна Тутынина. Четвёртый органный концерт «Органные легенды Европы» состоится 24 ноября в 17:00. На нём выступит петербуржская органистка Лейла Гамидова.

Посетить концерт можно по пригласительным за пожертвование. Билет выдаётся непосредственно перед началом.

По всем интересующим вопросам псковичи могут обращаться по телефонам (8 8112) 62-13-50, 8-911-968-63-32, 8-911-209-59-53.

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