Выставка редкого фарфора откроется в Псковском музее 3 ноября

12:02, 01 ноября 2024, ПАИ

3 ноября в Псковском музее-заповеднике откроется выставка «Его величество фарфор!», сообщили ПАИ в пресс-службе музея.

В Поганкиных палатах гости увидят 400 уникальных предметов из большой коллекции фарфора музея-заповедника. Многие экспонаты будут представлены впервые. Выставочное пространство будет поделено на три раздела.

Первый представит дальневосточный и западноевропейский фарфор. Второй раздел расскажет о русском фарфоре. Третий раздел выставки кураторы посвятили двум великим советским художникам-фарфористам ЛФЗ – Анне Лепорской и Алексею Воробьевскому.