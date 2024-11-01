Чумной доктор и зловещий треугольник: 27 человек станут участниками конкурса косплея в Пскове

12:20, 01 ноября 2024, ПАИ

27 человек примут участие в псковском конкурсе косплея, который пройдёт в рамках фестиваля «Спортсмены будущего» завтра, 2 ноября. Об этом ПАИ сообщили организаторы мероприятия.

Конкурсанты переоденутся в образы Ариэль из «Русалочки», Шустрого из серии игр S.T.A.L.K.E.R., Чумного доктора, японского солдата образца 1942 года, Билла Шифра анимационного телесериала «Гравити Фолз» и многих других.

Напомним, что сегодня стала известна программа фестиваля. Конкурс косплея пройдёт с 14:30 до 15:30 в псковском парке «Простория».

Также в этот день на фестивале буду работать площадки VR-игр, робототехники, фиджитал-моделизма, настольных боёв роботов, настольных игр, реконструкторов, робо-тенниса и многих других. Начало мероприятия в 12:30.

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