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Чумной доктор и зловещий треугольник: 27 человек станут участниками конкурса косплея в Пскове

27 человек примут участие в псковском конкурсе косплея, который пройдёт в рамках фестиваля «Спортсмены будущего» завтра, 2 ноября. Об этом ПАИ сообщили организаторы мероприятия.

Чумной доктор и зловещий треугольник: 27 человек станут участникам конкурса косплея в Пскове. Фото: ПАИ

Конкурсанты переоденутся в образы Ариэль из «Русалочки», Шустрого из серии игр S.T.A.L.K.E.R., Чумного доктора, японского солдата образца 1942 года, Билла Шифра анимационного телесериала «Гравити Фолз» и многих других.

Напомним, что сегодня стала известна программа фестиваля. Конкурс косплея пройдёт с 14:30 до 15:30 в псковском парке «Простория».

Также в этот день на фестивале буду работать площадки VR-игр, робототехники, фиджитал-моделизма, настольных боёв роботов, настольных игр, реконструкторов, робо-тенниса и многих других. Начало мероприятия в 12:30.

Видео и фото с соревнований, эксклюзивные комментарии псковских спортсменов, ссылки на трансляции и многое-многое другое есть в нашем Telegram-канале «ПАИ. Спортинформ».

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