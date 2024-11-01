Браконьеры убили семью лосёнка в Псковской области
Браконьеры убили семью лосёнка в Ремдовском заказнике Псковской области, сообщили ПАИ в национальном парке «Себежский».
«Теперь он один бродит в лесу и каждый день приходит к нам на территорию мемориального комплекса «Князь Александр Невский с дружиной» в поисках пропитания и добра. Очень уж полюбилась ему горная сосна – она явно намного вкуснее сена», – отметили в нацпарке.
Сегодня лосёнка в виде лакомства ждёт соль.
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