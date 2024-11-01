Браконьеры убили семью лосёнка в Псковской области

12:35, 01 ноября 2024, ПАИ

Браконьеры убили семью лосёнка в Ремдовском заказнике Псковской области, сообщили ПАИ в национальном парке «Себежский».

«Теперь он один бродит в лесу и каждый день приходит к нам на территорию мемориального комплекса «Князь Александр Невский с дружиной» в поисках пропитания и добра. Очень уж полюбилась ему горная сосна – она явно намного вкуснее сена», – отметили в нацпарке.

Сегодня лосёнка в виде лакомства ждёт соль.