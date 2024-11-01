Пух и перья: Роскачество обнаружило клещей, грязь и токсины в подушках из российских магазинов

14:35, 01 ноября 2024, ПАИ

Роскачество обнаружило клещей, грязь и токсины в подушках из российских магазинов. Об этом сообщается в пресс-релизе организации.

Роскачество исследовало подушки 15 торговых марок с наполнителями из гусиного и утиного пуха и пера, произведенные в России и Венгрии. Основные проблемы исследованных товаров – фальсификация, клещи и превышение токсичных соединений. Многие подушки оказались небезопасными для здоровья.

Фальсификация по составу наполнителя свойственна большинству исследованных товаров. Анализ образцов подтвердил, что этикетки не всегда содержат достоверные сведения.

Часто этикетка заявляет, что в составе наполнителя 100-процентный пух (гусь либо утка), а внутри оказывается очень мало пуха. При этом основу наполнителя составляет даже не перо, а прочие элементы, такие как шлейс (рубленое перо) и пуховый и перовой ворс.

Если в составе заявлены пух и перья (в процентном соотношении), по факту пух может отсутствовать, перьев – гораздо больше, нежели заявлено в маркировке, либо вместо пуха и пера – ворс, шлейс и ломаные перья. Если указано, что пух и перо гусиные, часто содержимое подушки к гусю не имеет отношения. Подмена осуществляется за счет добавления утиных пуха и перьев или перьев сухопутных птиц.

Нарушение требований по индексу токсичности в водной среде обнаружены у товаров торговых марок Dargez, Kariguz, «Легкие сны», Micasa, Belpol, «Долина снов», Ist’ok, «Минари». При этом пять из них не соответствуют ГОСТ 30332-2015 по этому показателю (Dargez, «Легкие сны», Belpol, «Долина снов», Ist’ok).

Не соответствуют стандартам по содержанию/выделению в воздушную среду ацетальдегида товары марок Togas, Medsleep, Micasa, Belpol, AlViTek, «Долина снов».

В подушках 12 торговых марок оказалось слишком много пыли. При этом пять из них по показателю нарушили требования ГОСТ 30332-2015 (Dargez, «Легкие сны», Belpol, Ormatek, «Долина снов»), а семь не дотянулись до требований стандарта Российской системы качества. Среди пыльных подушек две обладали неприятным запахом, при этом подушка «Легкие сны» по показателю запаха не соответствует ГОСТ 30332-2015.

Во всех подушках, где было слишком много пыли, оказались пылевые клещи (неживые или фрагменты). Очень много клещей обнаружено в подушках пяти марок, количество вредителей не соответствует требованиям ГОСТ 30332-2015 – по межгосударственному стандарту их не должно быть (Dargez, «Легкие сны», Belpol, Ormatek, «Долина снов»).

В подушках девяти торговых марок оказалось грязные перья и пух, их не промыли и продезинфецировали перед тем как упаковать в чехол.

Чехлы подушек состоится в основном из 100-процентного хлопка. Только в двух случаях выявлен обман: в маркировке заявлен тик (100-процентный хлопок), а по факту выявлен полиэстер – у ТМ «Манари» (100-процентный полиэстер), Belpol (43,3% полиэстера).

Но есть и хорошие результаты. Эксперты отметили устойчивость окраски чехлов – подушки не линяют. Подушки оказались довольно прочными – почти все выдержали разрывную нагрузку (кроме подушки 1 ТМ). По качеству чехлов, распределению наполнителя и массовой доле влаги наполнителя несоответствий не выявлено. Масса наполнителя у большинства подушек соответствует заявленной в маркировке.