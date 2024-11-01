Арест до трёх месяцев грозит псковичке за лжесвидетельство

17:13, 01 ноября 2024, ПАИ

Арест до трёх месяцев грозит псковичке за лжесвидельство, сообщили ПАИ в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

В ходе следствия установили, что сын женщины ранее привлекался к ответственности за вождение в нетрезвом виде. В связи с этим на него было заведено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 264.1 УК РФ. Чтобы сын избежал наказания, псковичка заявила в суде, что за рулём находилась она.

Санкция части 1 статьи 307 УК РФ предусматривает максимальное наказание в виде ареста на срок до трёх месяцев. Уголовное дело направили в суд для рассмотрения.