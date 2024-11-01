11 молодым жителям Пустошки вручили первые паспорта

16:24, 01 ноября 2024, ПАИ

Торжественное вручение первых паспортов РФ прошло в Центре культуры в Пустошке, пишет газета «Вперёд».

В церемонии принял участие глава Пустошкинского района Юрий Кравцов, начальник миграционного пункта отделения полиции Пустошкинского района Жанна Иванова и представители «Движения первых».

Юным пустошанам вручили паспорта и памятные сувениры, а также пожелали быть достойными гражданами своей страны.