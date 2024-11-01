11 молодым жителям Пустошки вручили первые паспорта
Торжественное вручение первых паспортов РФ прошло в Центре культуры в Пустошке, пишет газета «Вперёд».
В церемонии принял участие глава Пустошкинского района Юрий Кравцов, начальник миграционного пункта отделения полиции Пустошкинского района Жанна Иванова и представители «Движения первых».
Юным пустошанам вручили паспорта и памятные сувениры, а также пожелали быть достойными гражданами своей страны.
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