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Общество

В Псковской области на зиму заготовлено 50 тысяч тонн материалов для обработки федеральных трасс

В Псковской области на зиму заготовлено 50 тысяч тонн материалов для обработки федеральных трасс, сообщили ПАИ в ФКУ Упрдор «Северо-Запад». В частности, заготовлено 11 169 тонн песка, 33 511 тонн песко-соляной смеси и 7 311 тонн соли с антислеживателем.

Фото: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»

Предстоящей зимой подрядные организации задействуют в работе на федеральных трассах в Псковской области комбинированные дорожные машины (КДМ), экскаваторы, роторные снегоочистители, автогрейдеры, погрузчики и бульдозеры. Всего 128 единиц специализированной техники.

Фото: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»

В сентябре-октябре дорожники провели комплекс необходимых мероприятий в преддверии зимы: ликвидацию деформаций покрытия, очистку водоотводных лотков и водопропускных труб, ремонт и профилирование обочин, подготовку специализированной техники. Уже 4 ноября в Псковской области ожидаются сильные осадки преимущественно в виде снега и мокрого снега.

«Переходный период, к сожалению, нередко сопровождается ростом ДТП, – отметил заместитель начальника - директор филиала ФКУ Упрдор «Северо-Запад» в Пскове Владимир Чернуха. – В это время мы убедительно просим водителей строго следовать требованиям дорожных знаков, проверять состояние автомобилей перед выездом, уделить внимание состоянию шин и их соответствию сезону, выбирать скорость в зависимости от обстановки на трассе. Даже при незначительном похолодании на мостах и путепроводах может образовываться зимняя скользкость. Следует избегать резких маневров и быть особенно внимательными на участках, где работает спецтехника дорожных служб».

Каждый день дважды из ФГБУ «Северо-Западное УГМС» в Управление дорог поступают прогнозы погоды, данные о возможных осадках и штормовые предупреждения. Метеостанции также помогают оценить ситуацию на федеральных трассах. Все это позволяет дорожникам заранее подготовиться к изменению погодных условий и принять меры для обеспечения безопасного и бесперебойного движения.

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