Школьник из Новоржевского района стал дипломантом Всероссийского конкурса «Молодые стратеги России»

16:18, 01 ноября 2024, ПАИ

Ученик восьмого класса Подберезинской школы Новоржевского района Иван Васильев стал дипломантом II Всероссийского конкурса «Молодые стратеги России», пишет газета «Восход».

Очный этап прошёл в Санкт-Петербурге. Конкурс был направлен на поддержку талантливой молодёжи, активно участвующей в социально-экономическом развитии и преобразовании муниципальных образований. На конкурс поступило более 500 заявок из 75 субъектов России, а на очный этап вышли 205 участников.

Иван Васильев выступил с проектом «Сохраним парк», который он создал под руководством учителя Подберезинской школы Галины Карабановой. 31 октября в Российской государственной академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ подвели итоги. Иван Васильев стал дипломантом II степени в номинации «Я – член территориального общественного самоуправления (ТОС), старший по подъезду / дому».