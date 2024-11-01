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Общество

Школьник из Новоржевского района стал дипломантом Всероссийского конкурса «Молодые стратеги России»

Ученик восьмого класса Подберезинской школы Новоржевского района Иван Васильев стал дипломантом II Всероссийского конкурса «Молодые стратеги России», пишет газета «Восход».

Школьник из Новоржевского района стал дипломантом Всероссийского конкурса «Молодые стратеги России». Фото предоставила Галина Карабанова

Очный этап прошёл в Санкт-Петербурге. Конкурс был направлен на поддержку талантливой молодёжи, активно участвующей в социально-экономическом развитии и преобразовании муниципальных образований. На конкурс поступило более 500 заявок из 75 субъектов России, а на очный этап вышли 205 участников.

Иван Васильев выступил с проектом «Сохраним парк», который он создал под руководством учителя Подберезинской школы Галины Карабановой. 31 октября в Российской государственной академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ подвели итоги. Иван Васильев стал дипломантом II степени в номинации «Я – член территориального общественного самоуправления (ТОС), старший по подъезду / дому».

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