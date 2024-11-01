Мошенница из Опочки оформляла кредиты на клиентов, а деньги забирала себе

17:05, 01 ноября 2024, ПАИ

В Опочецкий районный суд Псковской области поступило уголовное дело по обвинению 27-летней местной жительницы в мошенничестве в крупном размере, совершенном с использованием своего служебного положения. Об этом ПАИ сообщили в объединённой пресс-службе судов Псковской области.

Органами предварительного расследования установлено, что обвиняемая, являясь кредитным менеджером микрофинансовой организации в Опочке, оформляла и заключала от имени микрофинансовой организации договоры микрозаймов с ранее обращавшимися клиентами, но на этот раз без их ведома. Так она успела присвоить 313 500 рублей.

Уголовное дело передано на рассмотрение судье для принятия решения о назначении судебного заседания.