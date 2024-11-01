На 70 гектарах повреждённого леса в Псковской области проведут санитарно-оздоровительные мероприятия

17:30, 01 ноября 2024, ПАИ

На 70 гектарах леса в Псковской области проведут санитарно-оздоровительные мероприятия, сообщили ПАИ в Центре защиты леса Новгородской области.

По результатам лесопатологического обследования псковских лесов были выявлены ветровалы и буреломы в Невельском и Великолукском лесничествах.

«Здесь в середине июня и начале июля наблюдались шквалистые порывы ветра до 27 метров в секунду, а также такие необычные для Псковской области и опасные явления, как торнадо и смерчи», – отметили в центре защиты леса.

На текущий момент обследовано более 250 гектаров в Невельском, Плюсском, Гдовском и Псковском лесничествах.

По итогам обследования помимо повреждения ветрами выявлено несколько участков с усыханием ели вследствие увеличения численности популяции короеда-типографа в последние годы.

В соответствии с требованиями нормативно-правовых актов санитарно-оздоровительные мероприятия назначили на около 70 гектарах.

Кроме того, обследования свежих ветровалов и буреломов продолжаются в Великолукском лесничестве.