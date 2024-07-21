Смерч заметили в Гдовском районе

09:28, 21 июля 2024, ПАИ

Кадры со смерчем из Псковской области опубликовал Telegram-канал «Метеодневник».

Уточняется, что смерч был замечен недалеко от деревни Задубье Гдовского района.

Ранее учёные из ПсковГУ объяснили возникновение торнадо в Псковской области.

Добавим, что это не первый случай возникновения смерча в регионе за это лето. До этого случаи были в Пскове и Невельском районе.