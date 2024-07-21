Смерч заметили в Гдовском районе
Кадры со смерчем из Псковской области опубликовал Telegram-канал «Метеодневник».
Уточняется, что смерч был замечен недалеко от деревни Задубье Гдовского района.
Ранее учёные из ПсковГУ объяснили возникновение торнадо в Псковской области.
Добавим, что это не первый случай возникновения смерча в регионе за это лето. До этого случаи были в Пскове и Невельском районе.
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