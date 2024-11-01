Воспитанники Центра помощи детям в Пскове познакомились с производством одежды и обуви

17:42, 01 ноября 2024, ПАИ

В Псковской области продолжаются промышленные экскурсии в рамках профориентационного проекта «Билет в будущее». Так, воспитанники Центра помощи детям в Пскове побывали на нескольких крупных производствах, сообщили ПАИ организаторы проекта.

Воспитанники центра посетили швейную фабрику «Славянка», где для них провели экскурсию. Дети познакомились с процессом раскроя ткани. Ребятам показали, как происходит пошив мужских костюмов и детской школьной формы, воспитанники центра увидели работу специальных швейных машин.

Также ребята посетили производство ООО «Псков-Полимер», которое выпускает одежду и обувь под торговой маркой Nordman. Там ребята познакомились с основными этапами производства обуви, посетили цех линии прямого прилива и швейный цех.

Напомним, «Билет в будущее» – проект ранней профессиональной ориентации школьников 6–11-х классов. Он реализуется по поручению президента России Владимира Путина и входит в паспорт федерального проекта «Успех каждого ребёнка» нацпроекта «Образование».