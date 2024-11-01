Представители ПсковГУ участвуют в I Съезде советов молодых учёных и студенческих научных обществ

17:50, 01 ноября 2024, ПАИ

Представители управления научно-исследовательской деятельности ПсковГУ Михаил Перышкин и Игорь Егоров принимают участие в I Съезде советов молодых учёных и студенческих научных обществ Северо-Западного федерального округа. Мероприятие проходит в Санкт-Петербурге, сообщили ПАИ в пресс-службе ПсковГУ.

На встрече запланированы обмен лучшими практиками работы советов молодых учёных и студенческих научных обществ, лекции известных специалистов, презентации исследований и научных журналов, стратегические и практические сессии.

Участники съезда смогут получить консультации по различным вопросам организации деятельности своих объединений.

Ключевым вопросом мероприятия станет создание Ассоциации советов молодых учёных и студенческих научных обществ Северо-Западного федерального округа с принятием её устава.