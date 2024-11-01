Ещё два автопавильона появятся на улицах Кузнецкой и Коммунальной в Пскове

19:16, 01 ноября 2024, ПАИ

В Пскове продолжается установка недостающих автопавильонов на автобусных остановках. Они появятся на улицах Кузнецкой и Коммунальной, сообщил глава Пскова Борис Елкин в своём телеграм-канале.

Автопавильоны появятся на остановке «Нива» и рядом с улицей Петровской в Пскове.

«По просьбам псковичей комплексы выполнены из стекла и имеют широкие боковые створки, которые будут лучше защищать от ветра и косого дождя. Просьба ко всем бережно относиться к городскому имуществу!» – сказал Борис Елкин.