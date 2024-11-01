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Общество

Оперативно-профилактическая операция «Чистое поколение – 2024» пройдёт в Псковской области в ноябре

На территории Псковской области с 11 по 20 ноября пройдёт второй этап Всероссийской межведомственной комплексной оперативно-профилактической операции «Чистое поколение – 2024». Об этом ПАИ сообщили в управлении образования Великих Лук.

Межведомственная операция «Чистое поколение – 2024» проводится в рамках реализации стратегии государственной антинаркотической политики Российской Федерации до 2030 года.

Цель акции – предупреждение распространения наркомании среди несовершеннолетних и молодёжи, выявление и пресечение фактов их вовлечения в противоправную деятельность, связанную с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов или прекурсоров и новых потенциально опасных психоактивных веществ, повышение уровня осведомлённости населения о последствиях потребления наркотиков и об ответственности за участие в их незаконном обороте.

В этот период пройдут профилактические, информационные, оперативные и рейдовые мероприятия.

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