Александровский сад благоустроили на территории острова имени Залита

20:42, 01 ноября 2024, ПАИ

Администрацией Псковского района совместно с ТОС «Александровский посад» реализован проект благоустройства Александровского сада на территории острова имени Залита. Об этом сообщила глава муниципалитета Наталья Фёдорова в своём телеграм-канале.

Главная задача проекта – создать зону отдыха для жителей и гостей острова, чтобы люди смогли отдохнуть в спокойном и благоустроенном месте, наслаждаясь прекрасными видами острова Залита. Для этого была расчищена территория площадью 2 390 квадратных метров, демонтированы старые строения, произведена вырубка деревьев и кустарников, не предусмотренных в проекте. Приобретены и установлены два дивана-качели, а также многоярусная клумба.

Ещё одна задача проекта – познакомить жителей и гостей острова с историей возникновения Александровского сада. Для этого установлена информационная табличка, благодаря которой можно познакомиться с историей создания сада.

Работы выполнены в рамках областного конкурса проектов ТОС, сумма субсидий из бюджета региона составила 266 тысяч рублей, софинансирование бюджета района – 40 тысяч рублей.

«Специалисты администрации Псковского района провели встречу с инициативной группой ТОС «Александровский посад» для обсуждения концепции реализации будущих проектов на территории острова. Будем продолжать совместную работу», – отметила Наталья Фёдорова.