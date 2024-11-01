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Общество

Александровский сад благоустроили на территории острова имени Залита

Администрацией Псковского района совместно с ТОС «Александровский посад» реализован проект благоустройства Александровского сада на территории острова имени Залита. Об этом сообщила глава муниципалитета Наталья Фёдорова в своём телеграм-канале.

Александровский сад благоустроили на территории острова имени Залита. Фото здесь и далее: телеграм-канал Натальи Фёдоровой

Главная задача проекта – создать зону отдыха для жителей и гостей острова, чтобы люди смогли отдохнуть в спокойном и благоустроенном месте, наслаждаясь прекрасными видами острова Залита. Для этого была расчищена территория площадью 2 390 квадратных метров, демонтированы старые строения, произведена вырубка деревьев и кустарников, не предусмотренных в проекте. Приобретены и установлены два дивана-качели, а также многоярусная клумба.

Ещё одна задача проекта – познакомить жителей и гостей острова с историей возникновения Александровского сада. Для этого установлена информационная табличка, благодаря которой можно познакомиться с историей создания сада.

Работы выполнены в рамках областного конкурса проектов ТОС, сумма субсидий из бюджета региона составила 266 тысяч рублей, софинансирование бюджета района – 40 тысяч рублей.

«Специалисты администрации Псковского района провели встречу с инициативной группой ТОС «Александровский посад» для обсуждения концепции реализации будущих проектов на территории острова. Будем продолжать совместную работу», – отметила Наталья Фёдорова.

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