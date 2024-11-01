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Первый концерт из цикла «Эпоха в музыке. Чайковский» состоится в Пскове 10 ноября

Первый концерт из цикла «Эпоха в музыке. Чайковский» состоится в Пскове 10 ноября. Об этом ПАИ сообщили в комитете по культуре Псковской области.

Первый концерт из цикла «Эпоха в музыке. Чайковский» состоится в Пскове 10 ноября. Фото здесь и далее: комитет по культуре Псковской области

Губернаторский симфонический оркестр Псковской области обратится к нечасто исполняемой музыке композитора. Впервые в Пскове он исполнит его симфонию № 2 до минор, написанную в 1872 году в Каменке – имении сестры композитора Александры. Поэтому симфония наполнена народными мелодиями, покорившими композитора обаянием своего мелоса. Центр тяжести симфонии придётся на финал, где господствует тема народной песни «Журавель». Варьируя её с необычайным мастерством, композитор приводит симфонию к яркому, ликующему финалу.

Другая часть концерта – лучшие симфонические фрагменты из опер Чайковского «Мазепа», «Орлеанская дева», «Ундина», музыка к сказке А. Н. Островского «Снегурочка».

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