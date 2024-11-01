Юные артисты «Студии-101» детской школы искусств Пскова побывали в Гатчине

23:32, 01 ноября 2024, ПАИ

Юные артисты ﻿«Студии-101» детской школы искусств Пскова поучаствовали в творческой встрече, организованной гатчинской студией «Дверь в лето». Об этом ПАИ сообщили в управлении культуры администрации Пскова.

«Это были два дня, насыщенные творчеством и общением. Спектакли нашей «Студии-101» ﻿«Новогодний праздник отца и ﻿маленькой ﻿дочери» и «Татьяна ﻿Л.» вызвали ﻿восторг ﻿у ﻿зрителей. Ребята ﻿из студии «Дверь ﻿в ﻿лето» ﻿порадовали псковичей спектаклями «Хемуль, ﻿который ﻿любил ﻿тишину» ﻿ и ﻿«Маленький ﻿принц», – отметили в управлении культуры.

После представлений ﻿дети ﻿отправились ﻿на экскурсию по Гатчинскому ﻿парку и ﻿поучаствовали в ﻿мастер-классе опытных педагогов.