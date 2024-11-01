Юные артисты «Студии-101» детской школы искусств Пскова побывали в Гатчине
Юные артисты «Студии-101» детской школы искусств Пскова поучаствовали в творческой встрече, организованной гатчинской студией «Дверь в лето». Об этом ПАИ сообщили в управлении культуры администрации Пскова.
«Это были два дня, насыщенные творчеством и общением. Спектакли нашей «Студии-101» «Новогодний праздник отца и маленькой дочери» и «Татьяна Л.» вызвали восторг у зрителей. Ребята из студии «Дверь в лето» порадовали псковичей спектаклями «Хемуль, который любил тишину» и «Маленький принц», – отметили в управлении культуры.
После представлений дети отправились на экскурсию по Гатчинскому парку и поучаствовали в мастер-классе опытных педагогов.
До завершения регистрации на Международный форум гражданского участия «Мы вместе» осталось три дня