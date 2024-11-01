Бригады энергетиков РЭС Псковского района работают в режиме повышенной готовности

23:58, 01 ноября 2024, ПАИ

Бригады энергетиков РЭС Псковского района работают в режиме повышенной готовности. Об этом сообщила глава Псковского района Наталья Фёдорова в своём телеграм-канале.

«В течение дня 1 ноября с переходом на ночное время 2 ноября на территории Псковского района сохраняются неблагоприятные погодные условия: дождь с усилением ветра», – говорится в сообщении.

Сообщить об отключениях электроэнергии и замеченных повреждениях энергообъектов можно по единому круглосуточному бесплатному телефону компании «Россети» 8-800-220-0-220. Также можно обратиться в единую дежурно-диспетчерскую службу муниципалитета по телефону (+7 8112) 29-31-13.