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Артемьев день наступил по народному календарю

Артемьев день наступил по народному календарю в субботу, 2 ноября. Об этом сообщает calend.ru.

В этот день отмечается память святого Артемия Антиохийского — христианского мученика, жившего в IV веке. Согласно преданию, Артемий был военачальником при императоре Константине Великом и его сыне Констанции. За свою преданную службу он был возведён в должность наместника Египта. Когда к власти пришёл император Юлиан Отступник и начал гонения на христиан, Артемий открыто осудил его действия. В результате его арестовали и подвергли жестоким пыткам.

Несмотря на все мучения, святой не отрёкся от своей веры, и в конце концов его обезглавили. Тело Артемия было перевезено антиохийской диаконисой Аристой в Константинополь, где его похоронили в храме Иоанна Предтечи. В 1073 году часть его мощей была доставлена в Киево-Печерский монастырь.

На Руси святого Артемия молили об избавлении от случайной смерти, а также считали защитником от различных болезней, таких как грыжа. Военачальники и атаманы почитали его как своего покровителя.

Существовало поверье, что человек, рожденный в этот день, находится под защитой матери-волчицы и считается близким по духу лесным зверям и птицам. Говорили: «Волчий корень ему покорен. Волчье лыко — его улыбка». Также замечали, что с этого дня волки начинают приближаться к деревням, и по их поведению предсказывали будущее. Если волки выли на Артемия, это предвещало морозы; громкий вой целой стаи сулил голод.

На Артемия также было принято квасить капусту, которая являлась одной из любимых закусок русского народа.

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