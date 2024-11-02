Пожарные ликвидировали возгорание автосервиса в Пскове

09:17, 02 ноября 2024, ПАИ

Пожарные ликвидировали возгорание автосервиса в Пскове, пишет Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ».

Возгорание автосервиса на площади 600 квадратных метров произошло на улице Яна Райниса в Пскове.

Прибывшие пожарные ликвидировали возгорание и не допустили распространение огня на соседние строения. Пострадавших нет.

На месте работают бригада скорой помощи, пожарные подразделения. Обстоятельства произошедшего выясняются.