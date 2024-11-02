Пожарные ликвидировали возгорание автосервиса в Пскове
Пожарные ликвидировали возгорание автосервиса в Пскове, пишет Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ».
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
Возгорание автосервиса на площади 600 квадратных метров произошло на улице Яна Райниса в Пскове.
Прибывшие пожарные ликвидировали возгорание и не допустили распространение огня на соседние строения. Пострадавших нет.
На месте работают бригада скорой помощи, пожарные подразделения. Обстоятельства произошедшего выясняются.
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