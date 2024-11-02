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Общество

111 бригад энергетиков ликвидируют последствия ночного урагана в Псковской области

111 бригад энергетиков ликвидируют последствия ночного урагана в Псковской области, сообщили ПАИ в пресс-службе компании «Россети Северо-Запад».

В регионе – снег, дождь и сильный ветер. Осадки сопровождаются колебаниями температуры в районе нуля градусов. В таких условиях провода всего за час покрываются льдом.

Филиал «Россети Северо-Запад» в Псковской области работает в особом режиме. Мобилизованы все силы и средства. Привлечены бригады из соседних регионов.

Работы не останавливаются ни на минуту. Бригады компании вынуждены пробираться к линиям электропередачи по болотам, через завалы деревьев. Энергетики будут работать до полной ликвидации последствий стихии.

Все социально значимые объекты получают электроэнергию в полном объеме.

Специалисты сетевой компании обращают внимание на необходимость строгого соблюдения правил техники безопасности вблизи энерготехнических установок и линий электропередачи. Запрещается приближаться к оборванным проводам ЛЭП ближе 8 метров, самостоятельно восстанавливать электроснабжение.

Сообщить об отключениях электроэнергии и замеченных повреждениях энергообъектов можно по единому круглосуточному бесплатному телефону 8-800-220-0-220.

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