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Общество

Воспитанники псковских соцучреждений привезли награды с фестиваля «Тебе вручаются крылья»

Итоги первого открытого фестиваля экологической культуры и искусства «Тебе вручаются крылья» подвели в Санкт-Петербурге. Воспитанники из разных социальных учреждений Псковской области выступили на фестивале и привезли в регион несколько наград, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального правительства.

Фото: pskov.ru

Диплом лауреата III степени в номинации «Прикладное творчество» получил коллектив «Креативная скамейка» печорского Центра помощи детям, в номинации «Художественное слово» — воспитанница псковского Центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей. Удостоены псковские ребята и специальных призов. В своих номерах участники показали то, насколько важно заботиться об окружающей среде, соблюдать чистоту, сортировать мусор, быть ответственными и многое другое. Помимо конкурсной программы ребята посещали экскурсии, музеи и спектакли.

На итоговом гала-концерте юных артистов в видеообращении поприветствовал губернатор Псковской области Михаил Ведерников: «Принципы бережливого и ответственного отношения к природе — важнейшая составляющая мировоззрения любого современного цивилизованного человека. В нашем случае это актуально вдвойне. Псковская область — сокровищница первозданной природы — тысячи озер и рек, бескрайние лесные угодья, нетронутые заповедники. Нам досталось прекрасное наследство, которое мы искренне любим и ценим. Мы должны стремиться делать все, чтобы эти красоты были сохранены и переданы следующим поколениям. Для этого мы проводим большую работу. Прежде всего в рамках президентских нацпроектов, по линии волонтерских инициатив и экологических акций. Для нас этот фестиваль — еще одна возможность привлечь внимание к этой сфере».

Глава региона поблагодарил ребят за творческие работы и активное участие в сохранении природы.

Фестиваль объединил воспитанников из Санкт-Петербурга, Ленинградской и Псковской областей. Жюри определило призеров и лауреатов в пяти номинациях: «Художественное слово», «Театральная миниатюра», «Хореография», «Вокально-хоровое, сольное пение», «Авторская песня».

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