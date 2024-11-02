Псковички примут участие в чемпионате России по боксу

10:54, 02 ноября 2024, ПАИ

Псковички, воспитанницы спортшколы «Олимп» примут участие в чемпионате России по боксу, который пройдёт в Серпухове с 2 по 9 ноября. Об этом ПАИ сообщили в спортшколе «Олимп».

Женский чемпионат состоится уже в 25-й раз. Соревнования являются отборочными в национальную команду на 2025 год. Псковскую область на состязаниях представят Илона Ляман и Лидия Шутова. Вместе с ними на старты отправился тренер Олег Соловьёв.

В следующем году победительницы этого турнира отправятся на чемпионат мира в Белград (Сербия).

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