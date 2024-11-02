Псковский футболист стал серебряным призёром Молодёжной футбольной лиги

11:00, 02 ноября 2024, ПАИ

Воспитанник псковского футбола Евгений Дубинин стал серебряным призёром Молодёжной футбольной лиги в составе «Зенита», сообщили ПАИ в пресс-службе ФК «Псков».

По итогам сезона сине-бело-голубые набрали 61 очко, заняв второе место. Выше петербургских футболистов оказался только ЦСКА, у которого 66 очков. Замкнул тройку лидеров «Спартак» с 50 очками.

За сезон Евгений Дубинин вышел на поле девять раз. Ему удалось сделать одну результативную передачу. Отметим, что Дубинин является воспитанником клуба «Псков». Начинал заниматься ещё в юношеской команде «Псков-747» под руководством Антона Осипенко, затем играл под началом Владимира Кравченко. В январе прошлого года Дубинин покинул команду «Псков» 2006 года рождения под руководством Руслана Суродина и отправился в расположение «Газпром академии».

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