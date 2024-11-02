Прогноз на ноябрь: период конфликтов, преодоления сопротивления и мобилизации воли

10:27, 02 ноября 2024, ПАИ

Прогноз на конец осени от астролога и колумниста ПАИ Натальи Барановой.

Все важные дела лучше успеть сделать в первой декаде месяца. Но они в любом случае пойдут непросто. Последний осенний месяц по своей энергетике очень напряжённый и конфликтный. Чтобы получить нужный результат, придётся сначала столкнуться с сопротивлением. И усилий потребуется приложить по максимуму.

Месяц открывается новолунием в знаке Скорпиона и на пике сложной оппозиции Марса с Плутоном. Если вам нужна энергия, чтобы продавить сложную ситуацию, решить затянувшийся конфликт, пойти на принцип, победить соперника, подчистить хвосты, включив авральный режим, можете действовать. Однако помните, что вы рискуете получить ответный удар. В первую неделю ноября резко вырастает опасность острых ситуаций. Из любой искры может разгореться серьёзный пожар. Это очень аварийный и травмоопасный период. Есть также риски техногенных катастроф. Ещё один напряжённый период – это самая середина месяца – с 13 по 18 ноября. Пик напряжения придётся на полнолуние 16 ноября. Это время внезапных резких поворотов, импульсивных поступков, неуправляемых эмоций.

Если в вашей жизни нет напряжённых ситуаций, можно направить энергию на решение внутренних конфликтов, переработку детских травм и глубокую личную трансформацию. Однако в указанные периоды не стоит пренебрегать мерами личной безопасности. Можно случайно оказаться и в эпицентре чужих разборок.

Самые лучшие дни для важных и решительных действий – 2, 3 и 4 ноября.

2 ноября Меркурий переходит в знак Стрельца, а 4 ноября Марс – в знак Льва. Эти два огненных знака очень схожи по своей энергетике. Люди становятся более смелыми, склонными к браваде, демонстративности и пусканию пыли в глаза. Для Меркурия Стрелец знак слабости, поэтому в деловой жизни есть риск неверно оценить свой собственный и чужой потенциал, дать неразумные обещания, упустить из вида важные детали, повестись на заманчивое, но сомнительное предложение. Зато период хорош для пиара и рекламы, поиска инвесторов, запуска своих творческих проектов и просто привлечения внимания к своим продуктам и услугам. Если вы стесняетесь громко заявлять о себе, не склонны к публичности, с 4 по 10 ноября у вас есть хорошие шансы это изменить. Однако помните, что с 6 по 10 ноября кратно возрастают риски столкнуться с мошенничеством. Не лишним будет предупредить своих пожилых родственников, чтобы не утрачивали бдительности.

11 ноября Венера переходит в знак Козерога. Люди становятся более разумны и прижимисты в плане трат и менее романтичны. Зато склонны покупать более практичные и долгосрочные вещи. Если вы хотели попросить прибавки к зарплате у шефа или дорогой подарок у второй половинки, успевайте до 11 ноября. Зато если ваши отношения начинаются на Венере в Козероге, у них больше шансов, что они будут долгими и прочными.

15 ноября Сатурн выходит из ретроградного движения. Перед разворотом он тормозит, и это может оказать влияние на все дела, которые находятся под его управлением. С 10 по 23 ноября не рекомендую начинать долгосрочные проекты, особенно связанные с недвижимостью и строительством. Если вы начнёте процесс оформления документов, он грозит затянуться. Всё, что касается обращения в официальные инстанции, пройдёт с пробуксовками. Неудачным также будет процесс реорганизации, если его начать в этот период.

А 26 ноября Меркурий переходит в ретроградное движение, что тоже тормозит и осложняет деловую жизнь, вносит в процессы путаницу и сумятицу. Отсюда и мои рекомендации планировать все важные дела на первую декаду ноября. Рекомендации на период ретро-Меркурия прежние: все планировать заранее, перепроверять информацию, быть готовым к задержкам и досадным непредвиденным мелочам.

Однако по своей энергетике последняя неделя месяца уже не будет такой мрачной. 21 ноября Солнце переходит в знак Стрельца, который и будет создавать нам более оптимистичное настроение. На фоне ретроградного Меркурия можно возвращаться к незавершенным делам, без суеты и спешки, и начинать готовиться к Новому году.