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Юные футболисты заняли второе место на турнире «Кубок единства» в Петербурге

Воспитанники спортшколы «Стрела» 2013 года рождения заняли второе место на футбольном турнире «Кубок единства», который прошёл в Санкт-Петербурге с 28 октября по 1 ноября. Об этом ПАИ сообщили в спортшколе «Стрела».

Юные футболисты заняли второе место на турнире «Кубок единства» в Петербурге. Фото: пресс-служба спортшколы по футболу «Стрела»

В соревнованиях приняли участие 12 команд. В финале турнира псковские футболисты уступили команде «Кировец-Восхождение». Основное время завершилось вничью – 0:0, а в серии пенальти «Стрела» уступила со счётом 2:3.

Лучшим вратарём турнира признали псковича Артёма Шушняева.

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