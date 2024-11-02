Жительницу Псковской области обязали вернуть переплату по пенсии

11:35, 02 ноября 2024, ПАИ

Жительница Дедовичского района должна вернуть переплаченную пенсию по потере кормильца, сообщили ПАИ в объединённой пресс-службе судов Псковской области.

24 января 2023 года девушке, обучающейся на очной форме обучения, назначили социальную пенсию по потере кормильца. При оформлении выплат её предупредили, что она должна сообщать в государственный орган обо всех обстоятельствах, которые влияют на получение пенсии. Однако девушка не сообщила, что с 30 июня 2023 года она была отчислена из учебного заведения, а значит, получать пенсию больше не может. По итогу образовалась переплата в размере более 110 тысяч рублей. Ей предложили вернуть переплату, но она этого не сделала.

Суд удовлетворил требования о взыскании переплаченной пенсии, а также госпошлины в доход Дедовичского района.