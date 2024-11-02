Губернатор Псковской области обсудил с замминистра обороны вопросы развития общественных территорий региона

10:47, 02 ноября 2024, ПАИ

В Москве губернатор Псковской области Михаил Ведерников обсудил с заместителем министра обороны Павлом Фрадковым вопросы развития общественных территорий региона. Об этом губернатор сообщил в своём телеграм-канале.

Михаил Ведерников отметил, что за последние несколько лет Минобороны неоднократно помогало региону. «Во многом именно силами министерства по решению президента были построены корпуса областной инфекционной больницы и учебно-лабораторный корпус ПсковГУ. Также началось строительство нового военного госпиталя и всероссийского детского лагеря», – перечислил губернатор.

На встреча стороны обсудили перспективы дальнейшего развития региона при содействии Министерства обороны. «Основные шаги на ближайшую перспективу определены. Уверен, в скором времени общими усилиями мы достигнем желаемого результата. Благодарю за конструктивный диалог, поддержку и внимание к региону», – написал Михаил Ведерников.