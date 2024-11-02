Памятник герою Отечественной войны отремонтировали в Дновском районе
Памятник герою Отечественной войны 1812 года Николаю Бороздину отремонтировали в деревне Костыжицы Дновского района, пишет газета «Дновец».
ТОС «Внуки Николая Бороздина» разработало проект и выиграло грант на его реализацию. Содействие в восстановлении памятника оказывал художник-архитектор Геннадий Дирко.
На территории мемориала установили четыре фонаря, а также отремонтировали тумбы с металлическими конструкциями и установили информационную табличку. В 2022 году памятник Николаю Бороздину отреставрировали, а в 2023 году заменили мемориальную плиту, напомнили в издании.
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