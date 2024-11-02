Памятник герою Отечественной войны отремонтировали в Дновском районе

11:27, 02 ноября 2024, ПАИ

Памятник герою Отечественной войны 1812 года Николаю Бороздину отремонтировали в деревне Костыжицы Дновского района, пишет газета «Дновец».

ТОС «Внуки Николая Бороздина» разработало проект и выиграло грант на его реализацию. Содействие в восстановлении памятника оказывал художник-архитектор Геннадий Дирко.

На территории мемориала установили четыре фонаря, а также отремонтировали тумбы с металлическими конструкциями и установили информационную табличку. В 2022 году памятник Николаю Бороздину отреставрировали, а в 2023 году заменили мемориальную плиту, напомнили в издании.