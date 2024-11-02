Мокрый снег и гололедица ожидаются в Псковской области 3 ноября

11:24, 02 ноября 2024, ПАИ

Гололедицу на дорогах прогнозируют синоптики в Псковской области ночью и утром 3 ноября, сообщили ПАИ в Псковском гидрометцентре.

Ожидается облачная погода, ночью с прояснениями. Во многих районах области прогнозируют мокрый снег и дождь.

Будет дуть ветер западного направления со скоростью от девяти до 14 метров в секунду.

Температура воздуха в течение суток ожидается от -1 до +4 градусов. Атмосферное давление будет низким.