Псковские росгвардейцы обеспечат безопасность на мероприятиях в честь Дня народного единства

11:40, 02 ноября 2024, ПАИ

В Псковской области сотрудники ОМОН «Кром» обеспечат безопасность на мероприятиях, посвящённых Дню народного единства. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе регионального управления Росгвардии.

С целью оперативного реагирования на возможные сообщения о происшествиях маршруты патрулирования будут приближены к местам проведения культурно-массовых мероприятий.

Напомним, что День народного единства в этом году выпадает на понедельник, поэтому 4 ноября будет выходным, а рабочая неделя продлится всего четыре дня – с 5 по 8 ноября.