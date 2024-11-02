Переехавшим в Псковскую область соотечественникам рассказали о первых шагах по адаптации

11:37, 02 ноября 2024, ПАИ

В центре содействия переселению «Соотечественник» прошла встреча с участниками госпрограммы, которые переехали в Псковскую область в октябре, сообщается в телеграм-канале организации.

Участники встречи получили консультацию по вопросам оформления документов, трудоустройства, жилищного обустройства, мерах поддержки, а также прошли анкетирование, по результатам которого будут сформированы индивидуальные планы адаптации и социализации.

Экспертом мероприятия выступила уполномоченный по работе с соотечественниками и вопросам миграции Елена Полонская.

Соотечественники могут обращаться в центр по всем вопросам, связанным с переселением в Псковскую область, с понедельника по пятницу с 09:00 до 18:00 по адресу: Псков, ул. Яна Фабрициуса, 10, помещ. 1040, телефон: 8(8112) 33-10-83.