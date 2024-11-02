Воров – любителей украшений оперативно задержали полицейские в Красногородском районе

12:06, 02 ноября 2024, ПАИ

18 октября из дома в деревне Трешуты Красногородского района пропали золотые цепочка, браслет, серебряные серьги, а также швейная машинка, кофемолка, мясорубка, несколько сотовых телефонов и другое имущество. Причинённый ущерб составил 50 тысяч рублей. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе регионального УМВД России по Псковской области.



Сотрудники пункта полиции по Красногородскому району оперативно нашли подозреваемых в краже. Ими оказались безработные жители деревни Лямоны Красногородского района – 62-летний мужчина и 22-летняя девушка. Они дали признательные показания.



В отношении фигурантов возбуждено уголовное дело по ч. 3 статьи 158 «Кража» Уголовного кодекса Российской Федерации. Санкция этой статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.

В ходе обысков похищенное обнаружено и изъято.