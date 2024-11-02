Деятелей искусств из Псковской области приглашают поучаствовать в выставке «Российская неделя искусств»

12:48, 02 ноября 2024, ПАИ

XXXVI Международная выставка, ярмарка и конкурс современного искусства «Российская неделя искусств» пройдёт в Московском центре современных искусств «Арт-Коммуна» с 6 по 15 декабря. Об этом ПАИ сообщили в комитете по молодёжной политике Псковской области.

В этом году тема выставки «Россия в фокусе перемен». Участниками могут стать организации, занимающиеся профессиональной деятельностью в сфере искусства, творческие объединения и артели, а также индивидуальные мастера, художники, фотографы, дизайнеры и студенты художественных учебных заведений. Возраст участников должен быть старше 16 лет.

Программа «Российской недели искусств» включает несколько направлений: выставочно-ярмарочную программу, куда входит живопись, графика, скульптура, графический и коммуникативный дизайн, видео-арт и цифровое искусство, текстиль, промыслы и декоративно-прикладное искусство, оборудование и материалы для художников; конкурсная программа – произведения, экспонируемые на выставке, участвуют в конкурсной программе и оцениваются членами международного жюри; образовательная программа «Арт-ринг» – мастер-классы от ведущих экспертов в соответствующих областях выставки.

Для регистрации на конкурс необходимо до 26 ноября предоставить работы в электронном виде по ссылке. Подробности проведения выставки и требования к участию в конкурсе можно узнать на официальном сайте.