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Что стало с поднятыми со дна Псковы и Чудского озера иловыми отложениями, рассказал подрядчик

Удалось ли утилизировать поднятые со дна Псковы и Чудского озера иловые отложения, рассказал в беседе с корреспондентом ПАИ директор ООО «РИО» Пётр Демидчик.

Фото здесь и далее: ПАИ. На фото: река Пскова в районе Финского парка

«Донный грунт, извлечённый из реки Псковы, – это в основном грунт с включениями валунов, состоящий более чем на 50 % из обломков горных пород, это отложения ещё ледникового комплекса», – отметил он.

Подрядчик провёл работы по рекультивации нарушенных участков откоса и раскладке валунных камней по урезу воды.

Также были выполнены срезка кустарника и мелколесья, бульдозерные работы.

После проведения работ по расчистке русла часть крупных валунов была сложена по береговой линии реки Псковы для укрепления берега, а остальная часть была перевезена на площадки сбора донных отложений, где проведена планировка поверхности. Всего было перемещено около 1,5 тысячи тонн валунов.

На фото: Псковско-Чудское озеро в районе деревни Спицино Гдовского района

При этом донный грунт, извлечённый из Чудского озера, по решению администрации Гдовского района оставлен на картах намыва для улучшения состояния прилегающей территории, рекультивирован. «Донный грунт не представляет опасности», – добавила заместитель председателя регионального комитета по природным ресурсам и экологии Ольга Радынская.

Напомним, работы по расчистке русла реки Псковы и Псковско-Чудского озера проводились в рамках федерального проекта «Сохранение уникальных водных объектов» президентского нацпроекта «Экология». Всего на расчистку двух объектов Росводресурсами было выделено более 90 млн рублей.

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