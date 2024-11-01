Стало известно, сколько денег было выделено на расчистку реки Псковы и Чудского озера

15:12, 01 ноября 2024, ПАИ

Сколько средств было выделено на расчистку Псковско-Чудского озера и реки Псковы, рассказала заместитель председателя регионального комитета по природным ресурсам и экологии Ольга Радынская в беседе с корреспондентом ПАИ.

«В рамках федерального проекта Псковской области Росводресурсами было направлено финансирование в объёме 92 миллионов рублей. Из них на реализацию мероприятия по расчистке реки Псковы было выделено около 32 миллионов рублей, а на расчистку озера – около 60 миллионов рублей. Все эти мероприятия реализованы, цели проекта по улучшению экологического состояния водных объектов достигнуты», – отметила она в рамках выезда по завершению приёмки работ.

При этом численность населения, улучшившего свои условия проживания, по объекту «Река Пскова» составила 251 тысячу человек, а по озеру свыше восьми тысяч человек.

«На сегодня весь комплекс работ по двум объектам завершён, цели проекта достигнуты. В дальнейшем хотелось бы, чтобы местные органы самоуправления поддерживали данные объекты в надлежащем состоянии. Для этого необходимо выкашивать излишнюю растительность и не допускать сброса неочищенных сточных вод», – подчеркнула Ольга Радынская.

Отметим, протяжённость расчистки составила 11 километров.

Напомним, в Псковской области завершилась расчистка Псковско-Чудского озера и реки Псковы в городе Пскове. Все работы проводились в рамках федерального проекта «Сохранение уникальных водных объектов» президентского нацпроекта «Экология».