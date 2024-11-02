20 фотоловушек установил в Псковской области фотоохотник Гарри Невельский

13:29, 02 ноября 2024, ПАИ

Блогер Гарри Невельский путешествует по лесам и собирает материалы о фауне Псковской области. Телеканал «Первый Псковский» присоединился к фотоохотнику и узнал о его фотоловушках.

Всего по территории Псковской области у него 20 фотоловушек, но любитель природы регулярно увеличивает их количество. Устройство реагирует на движение, после срабатывания датчика идёт запись на установленное время, это обычно не дольше 30 секунд. Блок батареи позволяет оставить ловушку на срок до трёх месяцев, однако материал набирается в течение трёх недель.

«Мы стоим практически в идеальном месте, потому что наглядно видно – одна тропа идёт налево, вторая идёт прямо. Фотоловушку можно поставить прямо на этом дереве, и она прекрасно заснимет всю живность, которая будет проходить мимо этой камеры», – рассказал Гарри Невельский о выборе места для новой фотоловушки.

Натуралист много времени посвящает изучению животных: повадки, питание, места обитания, периоды активности, миграция и обустройство своего убежища. Он знает, как вести себя в случае прямого зрительного контакта с хищником. Эти навыки необходимы, чтобы удачно поставить камеру.

Видеоблог для Гарри Невельского – это большое увлечение, отметил он.

«Постоянно что-то новое находишь, новые наблюдения, в том числе и открытия. На данный момент это отдых. Лес – мой храм, и мне в нём комфортно», – подчеркнул блогер.