Региональные чемпионат и первенство по рукопашному бою пройдут в Пскове 3 ноября

12:37, 02 ноября 2024, ПАИ

Чемпионат и первенство Псковской области по рукопашному бою пройдут в псковском спорткомплексе «Олимп» 3 ноября. Об этом корреспонденту ПАИ сообщила председатель Федерации рукопашного боя Псковской области Дина Дымова.

В соревнованиях примут участие более 150 спортсменов из Пскова, Великих Лук, Пыталово, Печор, Себежа и Гдовского района, а также Новгородской и Ленинградской областей. Мужчины, выступающие в весовых категориях до 73, 80 и 88 кг, будут бороться не только за награды, но и за повышение своего спортивного разряда вплоть до кандидата в мастера спорта.

Призёры чемпионата и первенства Псковской области по рукопашному бою представят регион на окружном этапе, который состоится в Вологде с 5 по 8 декабря.

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