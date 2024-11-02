Великолукские студенты собирают участникам СВО суповые наборы
Студенты Великолукского механико-технологического колледжа собирают гуманитарную помощь участникам СВО, сообщили ПАИ в колледже.
Обучающиеся по специальностям «поварское дело» и «повар-кондитер» под руководством мастера Натальи Шаляпиной подготовили 100 пакетов сухих супов, из которых 73 – щи «По-великолукски» и 27 – гороховый суп «По-домашнему».
Приготовление сухих супов – это дело непростое: овощи сохнут сутки, теряя в весе. К примеру, шесть килограммов моркови превращаются всего в 500 граммов сухой смеси, а кочан капусты весом пять килограммов помещается в полуторалитровую банку.
Помимо этого, студенты пишут письма военнослужащим.
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