Великолукские студенты собирают участникам СВО суповые наборы

12:57, 02 ноября 2024, ПАИ

Студенты Великолукского механико-технологического колледжа собирают гуманитарную помощь участникам СВО, сообщили ПАИ в колледже.

Обучающиеся по специальностям «поварское дело» и «повар-кондитер» под руководством мастера Натальи Шаляпиной подготовили 100 пакетов сухих супов, из которых 73 – щи «По-великолукски» и 27 – гороховый суп «По-домашнему».

Приготовление сухих супов – это дело непростое: овощи сохнут сутки, теряя в весе. К примеру, шесть килограммов моркови превращаются всего в 500 граммов сухой смеси, а кочан капусты весом пять килограммов помещается в полуторалитровую банку.

Помимо этого, студенты пишут письма военнослужащим.