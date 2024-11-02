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Культура

Почти 30 коллективов выступило на открытии Максимовского фестиваля в Пскове

Торжественное открытие Фестиваля хореографического искусства, посвященного творчеству известного на Псковщине хореографа и педагога В. К. Максимова, состоялось в Доме офицеров в пятницу, 1 ноября. Об этом ПАИ сообщили организаторы.

  • Максимовский фестиваль стартовал в псковском Доме офицеров
    Фото: Андрей Кокшаров
  • Максимовский фестиваль стартовал в псковском Доме офицеров
    Фото: Андрей Кокшаров
  • Максимовский фестиваль стартовал в псковском Доме офицеров
    Фото: Андрей Кокшаров
  • Максимовский фестиваль стартовал в псковском Доме офицеров
    Фото: Андрей Кокшаров
  • Максимовский фестиваль стартовал в псковском Доме офицеров
    Фото: Андрей Кокшаров
  • Максимовский фестиваль стартовал в псковском Доме офицеров
    Фото: Андрей Кокшаров
  • Максимовский фестиваль стартовал в псковском Доме офицеров
    Фото: Андрей Кокшаров
  • Максимовский фестиваль стартовал в псковском Доме офицеров
    Фото: Андрей Кокшаров
  • Максимовский фестиваль стартовал в псковском Доме офицеров
    Фото: Андрей Кокшаров
  • Максимовский фестиваль стартовал в псковском Доме офицеров
    Фото: Андрей Кокшаров
  • Максимовский фестиваль стартовал в псковском Доме офицеров
    Фото: Андрей Кокшаров
  • Максимовский фестиваль стартовал в псковском Доме офицеров
    Фото: Андрей Кокшаров
  • Максимовский фестиваль стартовал в псковском Доме офицеров
    Фото: Андрей Кокшаров
  • Максимовский фестиваль стартовал в псковском Доме офицеров
    Фото: Андрей Кокшаров
  • Максимовский фестиваль стартовал в псковском Доме офицеров
    Фото: Андрей Кокшаров
  • Максимовский фестиваль стартовал в псковском Доме офицеров
    Фото: Андрей Кокшаров
  • Максимовский фестиваль стартовал в псковском Доме офицеров
    Фото: Андрей Кокшаров
  • Максимовский фестиваль стартовал в псковском Доме офицеров
    Фото: Андрей Кокшаров
  • Максимовский фестиваль стартовал в псковском Доме офицеров
    Фото: Андрей Кокшаров
  • Максимовский фестиваль стартовал в псковском Доме офицеров
    Фото: Андрей Кокшаров
  • Максимовский фестиваль стартовал в псковском Доме офицеров
    Фото: Андрей Кокшаров
  • Максимовский фестиваль стартовал в псковском Доме офицеров
    Фото: Андрей Кокшаров
  • Максимовский фестиваль стартовал в псковском Доме офицеров
    Фото: Андрей Кокшаров
  • Максимовский фестиваль стартовал в псковском Доме офицеров
    Фото: Андрей Кокшаров
  • Максимовский фестиваль стартовал в псковском Доме офицеров
    Фото: Андрей Кокшаров
  • Максимовский фестиваль стартовал в псковском Доме офицеров
    Фото: Андрей Кокшаров
  • Максимовский фестиваль стартовал в псковском Доме офицеров
    Фото: Андрей Кокшаров
  • Максимовский фестиваль стартовал в псковском Доме офицеров
    Фото: Андрей Кокшаров
  • Максимовский фестиваль стартовал в псковском Доме офицеров
    Фото: Андрей Кокшаров
  • Максимовский фестиваль стартовал в псковском Доме офицеров
    Фото: Андрей Кокшаров
  • Максимовский фестиваль стартовал в псковском Доме офицеров
    Фото: Андрей Кокшаров
  • Максимовский фестиваль стартовал в псковском Доме офицеров
    Фото: Андрей Кокшаров
  • Максимовский фестиваль стартовал в псковском Доме офицеров
    Фото: Андрей Кокшаров
  • Максимовский фестиваль стартовал в псковском Доме офицеров
    Фото: Андрей Кокшаров
  • Максимовский фестиваль стартовал в псковском Доме офицеров
    Фото: Андрей Кокшаров
  • Максимовский фестиваль стартовал в псковском Доме офицеров
    Фото: Андрей Кокшаров
  • Максимовский фестиваль стартовал в псковском Доме офицеров
    Фото: Андрей Кокшаров
  • Максимовский фестиваль стартовал в псковском Доме офицеров
    Фото: Андрей Кокшаров
  • Максимовский фестиваль стартовал в псковском Доме офицеров
    Фото: Андрей Кокшаров
  • Максимовский фестиваль стартовал в псковском Доме офицеров
    Фото: Андрей Кокшаров
  • Максимовский фестиваль стартовал в псковском Доме офицеров
    Фото: Андрей Кокшаров
  • Максимовский фестиваль стартовал в псковском Доме офицеров
    Фото: Андрей Кокшаров
  • Максимовский фестиваль стартовал в псковском Доме офицеров
    Фото: Андрей Кокшаров
  • Максимовский фестиваль стартовал в псковском Доме офицеров
    Фото: Андрей Кокшаров
  • Максимовский фестиваль стартовал в псковском Доме офицеров
    Фото: Андрей Кокшаров
  • Максимовский фестиваль стартовал в псковском Доме офицеров
    Фото: Андрей Кокшаров
  • Максимовский фестиваль стартовал в псковском Доме офицеров
    Фото: Андрей Кокшаров
  • Максимовский фестиваль стартовал в псковском Доме офицеров
    Фото: Андрей Кокшаров
  • Максимовский фестиваль стартовал в псковском Доме офицеров
    Фото: Андрей Кокшаров
  • Максимовский фестиваль стартовал в псковском Доме офицеров
    Фото: Андрей Кокшаров
  • Максимовский фестиваль стартовал в псковском Доме офицеров
    Фото: Андрей Кокшаров
  • Максимовский фестиваль стартовал в псковском Доме офицеров
    Фото: Андрей Кокшаров
  • Максимовский фестиваль стартовал в псковском Доме офицеров
    Фото: Андрей Кокшаров
  • Максимовский фестиваль стартовал в псковском Доме офицеров
    Фото: Андрей Кокшаров
  • Максимовский фестиваль стартовал в псковском Доме офицеров
    Фото: Андрей Кокшаров
  • Максимовский фестиваль стартовал в псковском Доме офицеров
    Фото: Андрей Кокшаров
  • Максимовский фестиваль стартовал в псковском Доме офицеров
    Фото: Андрей Кокшаров
  • Максимовский фестиваль стартовал в псковском Доме офицеров
    Фото: Андрей Кокшаров
  • Максимовский фестиваль стартовал в псковском Доме офицеров
    Фото: Андрей Кокшаров
  • Максимовский фестиваль стартовал в псковском Доме офицеров
    Фото: Андрей Кокшаров
  • Максимовский фестиваль стартовал в псковском Доме офицеров
    Фото: Андрей Кокшаров
  • Максимовский фестиваль стартовал в псковском Доме офицеров
    Фото: Андрей Кокшаров
  • Максимовский фестиваль стартовал в псковском Доме офицеров
    Фото: Андрей Кокшаров
  • Максимовский фестиваль стартовал в псковском Доме офицеров
    Фото: Андрей Кокшаров
  • Максимовский фестиваль стартовал в псковском Доме офицеров
    Фото: Андрей Кокшаров
  • Максимовский фестиваль стартовал в псковском Доме офицеров
    Фото: Андрей Кокшаров

Заслуженный коллектив народного творчества Театр танца «Русские узоры» открыл торжественное мероприятие приветственной хореографической композицией «Зимние узоры» (постановка Владимира Максимова).

После этого со сцены были представлены участники конкурса – 29 хореографических коллективов Пскова и области, которые сегодня, 2 ноября, в рамках конкурсных просмотров представят на суд профессионального жюри своё мастерство.

Подарком для всех зрителей стало выступление Государственного академического ордена Дружбы народов ансамбля песни и пляски Донских казаков имени А. Квасова. Кроме прочего, в рамках торжественного открытия фестиваля участникам конкурса было представлено профессиональное жюри.

Первый день фестиваля подарил участникам не только массу положительных эмоций, но и предоставил возможность усовершенствовать свое мастерство, отметили организаторы. Участники конкурса смогли посетить мастер-классы по народному и современному танцу: «Пластическое самовыражение и локальные особенности манеры исполнения вепсов Ленинградской области на примере кадрили» от председателя жюри Горбуновой Ольги Александровны и «Афро-джаз танец» от Александры Рогожиной.

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