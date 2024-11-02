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Общество

18 судебных приставов приняли присягу в Псковской области в свой профессиональный праздник

В Псковской области судебные приставы приняли присягу в свой профессиональный праздник, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального УФССП России.

18 судебных приставов приняли присягу в свой профессиональный праздник. Фото здесь и далее: пресс-служба УФССП России по Псковской области

Принятые на службу в органы принудительного исполнения России приняли присягу возле мемориального комплекса «Князь Александр Невский с дружиной» в деревне Самолва Гдовского района.

Поступившие на службу в органы принудительного исполнения сотрудники поклялись следовать Конституции и законам РФ, настойчиво и честно защищать права граждан, интересы общества и государства.

В День судебного пристава присягу приняли 18 судебных приставов, которые уже прошли испытательный срок и подтвердили соответствие занимаемой должности.

Личный состав ведомства поздравил руководитель УФССП России по Псковской области подполковник внутренней службы Сергей Колесников. Он поблагодарил всех сотрудников за самоотверженный и добросовестный труд, пожелал всем здоровья, удачи и успехов в служебной деятельности.

Также с поздравительным словом в адрес сотрудников выступила ветеран службы Галина Иванова, ранее она работала начальником отделения судебных приставов в Гдове.

За добросовестное выполнение служебных обязанностей и достигнутые высокие результаты по различным направлениям деятельности сотрудники структурных подразделений отмечены ведомственными наградами.

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