18 судебных приставов приняли присягу в Псковской области в свой профессиональный праздник

13:06, 02 ноября 2024, ПАИ

В Псковской области судебные приставы приняли присягу в свой профессиональный праздник, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального УФССП России.

Принятые на службу в органы принудительного исполнения России приняли присягу возле мемориального комплекса «Князь Александр Невский с дружиной» в деревне Самолва Гдовского района.

Поступившие на службу в органы принудительного исполнения сотрудники поклялись следовать Конституции и законам РФ, настойчиво и честно защищать права граждан, интересы общества и государства.

В День судебного пристава присягу приняли 18 судебных приставов, которые уже прошли испытательный срок и подтвердили соответствие занимаемой должности.

Личный состав ведомства поздравил руководитель УФССП России по Псковской области подполковник внутренней службы Сергей Колесников. Он поблагодарил всех сотрудников за самоотверженный и добросовестный труд, пожелал всем здоровья, удачи и успехов в служебной деятельности.

Также с поздравительным словом в адрес сотрудников выступила ветеран службы Галина Иванова, ранее она работала начальником отделения судебных приставов в Гдове.

За добросовестное выполнение служебных обязанностей и достигнутые высокие результаты по различным направлениям деятельности сотрудники структурных подразделений отмечены ведомственными наградами.