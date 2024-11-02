Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

35 лет со дня основания отметил Псковский педагогический комплекс

Коллектив Псковского педагогического комплекса отметил 35 лет со дня основания, сообщили ПАИ в пресс-службе администрации Пскова.

35 лет со дня основания отметил Псковский педагогический комплекс. Фото: пресс-служба администрации Пскова

От имени главы города сотрудников учреждения поздравил и поблагодарил заместитель главы администрации Пскова Алексей Несмашный.

«Я точно знаю, что высокие результаты, которые показывает наш ППК не только в городе, но и в области, а также за пределами региона, стали бы невозможными без слаженной работы всего коллектива», – подчеркнул он.

На мероприятии коллективу вручили почётные грамоты администрации Пскова за добросовестный труд и значительный вклад в развитие образовательной системы.

Напомним, что Псковский педагогический комплекс открылся 9 октября 1989 года как школа с углублённым изучением предметов художественно-эстетического цикла.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












02 ноября 2024

На участках улицы Некрасова в Пскове ограничат движение c 5 по 14 ноября
02 ноября 2024

Гололедица на дорогах ожидается в Псковской области в День народного единства
02 ноября 2024

Участники всероссийского образовательного форума «Шум» побывали в медиахолдинге Псковской области
02 ноября 2024

Активисты молодёжных организаций поздравили с юбилеем ветерана Великой Отечественной войны из Острова
02 ноября 2024

В Пскове экс-собственник дома Седельщикова пытается через суд добиться денег за проданное на торгах имущество
02 ноября 2024

20 фотоловушек установил в Псковской области фотоохотник Гарри Невельский
02 ноября 2024

Упитанная медведица живёт в Псковской области
02 ноября 2024

35 лет со дня основания отметил Псковский педагогический комплекс

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...