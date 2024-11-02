35 лет со дня основания отметил Псковский педагогический комплекс

13:13, 02 ноября 2024, ПАИ

Коллектив Псковского педагогического комплекса отметил 35 лет со дня основания, сообщили ПАИ в пресс-службе администрации Пскова.

От имени главы города сотрудников учреждения поздравил и поблагодарил заместитель главы администрации Пскова Алексей Несмашный.

«Я точно знаю, что высокие результаты, которые показывает наш ППК не только в городе, но и в области, а также за пределами региона, стали бы невозможными без слаженной работы всего коллектива», – подчеркнул он.

На мероприятии коллективу вручили почётные грамоты администрации Пскова за добросовестный труд и значительный вклад в развитие образовательной системы.

Напомним, что Псковский педагогический комплекс открылся 9 октября 1989 года как школа с углублённым изучением предметов художественно-эстетического цикла.