35 лет со дня основания отметил Псковский педагогический комплекс
Коллектив Псковского педагогического комплекса отметил 35 лет со дня основания, сообщили ПАИ в пресс-службе администрации Пскова.
От имени главы города сотрудников учреждения поздравил и поблагодарил заместитель главы администрации Пскова Алексей Несмашный.
«Я точно знаю, что высокие результаты, которые показывает наш ППК не только в городе, но и в области, а также за пределами региона, стали бы невозможными без слаженной работы всего коллектива», – подчеркнул он.
На мероприятии коллективу вручили почётные грамоты администрации Пскова за добросовестный труд и значительный вклад в развитие образовательной системы.
Напомним, что Псковский педагогический комплекс открылся 9 октября 1989 года как школа с углублённым изучением предметов художественно-эстетического цикла.
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