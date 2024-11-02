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Общество

В Псковской области раскрыто фиктивное производство морепродуктов из аквариумных рыбок

Россельхознадзор обратился в УМВД Псковской области в связи с вопиющим случаем фиктивного производства 73 тонн пищевой продукции из аквариумных рыбок, сообщили ПАИ в пресс-службе Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора.

В ходе анализа данных в компоненте ФГИС «ВетИС» – «Меркурий» сотрудники ведомства установили факт ввода в оборот потенциально некачественной и опасной продукции животного происхождения компанией «Удмуртакваресурс». Деятельность компании осуществлялась на площадке, которая зарегистрирована в городе Невеле Псковской области.

При проведении мониторинга в отношении данной организации было выявлено, что из 48,5 тысячи аквариумных рыбок компанией были «изготовлены» 73 тонны различной рыбной продукции, в том числе филе гребешка, мяса камчатского краба, икры кеты, печени трески, мороженой воблы и судака.

При этом было установлено, что хозяйственная деятельность «Удмуртакваресурс» по производству товаров по заявленному адресу не осуществляется.

Несмотря на то что площадка компании оказалась фантомной, ранее ее регистрация в ФГИС «ВетИС» была подтверждена должностным лицом комитета по ветеринарии Псковской области по заявлению ООО «Удмуртакваресурс». Управление Россельхознадзора обратилось в ветеринарную службу субъекта для исключения производственной площадки из информационной системы и получения разъяснений по данному факту. Также ведомство обратило внимание на необходимость усиления контроля за регистрацией производственных площадок и определения круга лиц, ответственных за осуществление данной деятельности.

В результате проведенной работы регистрация уполномоченного лица «Удмуртакваресурс» аннулирована. О факте выпуска в обращение потенциально некачественной и опасной продукции животного происхождения проинформированы правоохранительные органы Псковской области для принятия мер реагирования.

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