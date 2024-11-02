Восемь тысяч евро пытался вывезти из Псковской области гражданин Сербии в коробке передач

13:30, 02 ноября 2024, ПАИ

Восемь тысяч евро пытался незаконно вывезти через российско-латвийскую границу в Псковской области водитель грузового автомобиля, сообщили ПАИ в пресс-службе Псковской таможни.

Водитель автомобиля, выезжая из России через таможенный пост МАПП «Убылинка», пассажирскую таможенную декларацию не подавал.

Однако при таможенном контроле транспортного средства в кожухе ручки коробки переключения передач таможенники обнаружили незадекларированные 80 денежных купюр номиналом по сто евро. Купюры были прикрыты четырьмя пачками сигарет.

В отношении гражданина Сербии возбуждено дело об административном правонарушении по части 2 статьи 16.1 КоАП РФ (сокрытие товаров от таможенного контроля путём использования тайников или иных способов, затрудняющих обнаружение товаров).