Имеющие более десяти тысяч подписчиков блогеры должны передавать информацию о себе в Роскомнадзор

14:34, 02 ноября 2024, ПАИ

1 ноября вступили в силу правила верификации владельцев каналов и страниц в соцсетях, число подписчиков у которых превышает десять тысяч, сообщает ТАСС.

Чтобы зарегистрировать канал в реестре, нужно подать информацию в РКН, сообщив сведения о своём канале и контактные данные. После чего специалисты проверят данные и примут решение о включении в реестр. Блогеру придёт подтверждение регистрации канала, специальный знак и ссылка, по которой можно проверить наличие канала в перечне.

Данные можно передать через «Госуслуги», на сайте Роскомнадзора и в социальных сетях с помощью чат-бота. Стоит учесть, что незарегистрированные каналы не могут отправлять и получать донаты, а также размещать рекламу.