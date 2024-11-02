Псковский эксперт представила на всероссийском форуме образовательную программу по краеведению

13:49, 02 ноября 2024, ПАИ

Эксперт «Созвездия Флагманов образования», заведующая кафедрой дошкольного и начального образования Псковского областного института повышения квалификации работников образования Ольга Дмитриева представила региональную образовательную программу по краеведению для детей Псковской области «Россия начинается здесь: пскововедение для дошкольников». Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе регионального правительства.

На форуме XII Всероссийского Форума для специалистов художественного образования «Достояние России. Искусство и Культура — детям» она рассказала о целях и ценностях программы, а также о ее содержательных особенностях, которые способствуют раннему знакомству детей с родным краем и его историей.

«Для нас очень ценно предоставить возможность экспертам сообщества „Созвездие Флагманов образования“ поделиться лучшими профессиональными практиками в рамках форума: рассказать о том, что школьный музей может быть нескучным, региональная история и культура захватывающей, а блогерство — выступить инструментом воспитания патриотизма у детей. Мы верим, что обмен опытом и идеями не только обогащает образовательный процесс, но и вдохновляет коллег на внедрение инновационных подходов, способствующих развитию творческого мышления и критического восприятия у наших детей. Вместе мы можем создать пространство, в котором каждый ребенок почувствует себя частью великой русской истории и культуры, а также осознает свою роль в современном мире», — считает руководитель проекта «Флагманы образования» АНО «Россия — страна возможностей» Борис Соловьев.

«Созвездие Флагманов образования» — сообщество, способствующее профессиональной реализации и продвижению экспертного потенциала участников проекта в регионах страны. Региональные органы исполнительной власти в сфере образования и другие управленцы могут получить методическую, информационную и экспертную поддержку своих проектов и идей, а также найти профильных специалистов для мероприятий. Эксперты сообщества помогают в реализации федеральных и региональных проектов по различным направлениям: экономика и финансирование, государственная политика, лидерство и командообразование, проектная деятельность и управление на основе данных.